Спикер Рады анонсировал новый избирательный кодекс с открытыми списками

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде подготовят новый избирательный кодекс, который закрепит пропорциональную систему с отрытым спискам. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает «Громадське».



«Будет новый или доработанный прошлый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но — на это уйдет некоторое время», - сказал спикер.



Он добавил, что надеется, что в новом законе будет закладываться пропорциональная система с открытыми списками.



В то же время Разумков не сказал, будет ли готов новый закон до Нового года.



«Давайте не забегать вперед. Я надеюсь, что он будет сделан как можно быстрее», — добавил спикер.



14 сентября Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый предыдущей Радой.