В ЛугОГА опровергли слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской на время ремонта моста

В Луганской областной военно-гражданской администрации опровергают информацию о закрытии КПВВ «Станица Луганская» на время ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Никаких оснований для прекращения работы пункта пропуска нет. Во время ремонта моста будет построен обводной мост, который будет работать до завершения ремонтных работ», - подчеркнул первый заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Погуляйко.



Также в ЛугОГА сообщили о том, что с 29 октября будет введена новая процедура перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Луганской и Донецкой областях.



Кроме того, будет изменен принцип определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию соприкосновения.



В тоже время окончательная редакция нового Порядка еще отсутствует.

18 июля Кабинет министров поддержал новый Порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе, согласно которому пересекающие КПВВ смогут провозить любые товары за исключением запрещенных.