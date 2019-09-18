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Украина рассчитывает, что Нидерланды поймут вынужденность передачи Цемаха России

18 сентября 2019, 09:07

Украина рассчитывает, что Нидерланды поймут вынужденность передачи Цемаха России

Власть Украины осознавала, что передача России в рамках обмена фигуранта дела о сбитии «Боинга» рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха вопросы у международных партнеров, но рассчитывает на понимание этого вынужденного шага. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt.

«Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают, поэтому мы были вынуждены идти, в том числе, на сложные компромиссы. К этому относится и выдача Цемаха. Мы осознавали, что это решение будет также сложным для международных партнеров, таких как Нидерланды. Мы рассчитываем, однако, на понимание этого вынужденного шага», — сказал он.

Глава МИД Украины заверил, что во взаимодействии с Международной следственной группой (JIT) было сделано все, «чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу о сбитии самолета МН17».

«Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должна быть прекращено», — подчеркнул Пристайко.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.

Среди переданных России удерживаемых был Владимир Цемах, который в 2014 году командовал ПВО группировки «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг». Нидерланды считают Цемаха подозреваемым по делу MH17.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.

7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи. 

ТЕМЫ

Люди
Вадим Пристайко Владимир Цемах
События
MH17 Обмен

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