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Зеленский предложил не растягивать разведение войск на Донбассе «на 300 лет»

18 сентября 2019, 21:57

Зеленский предложил не растягивать разведение войск на Донбассе «на 300 лет»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по Донбассу предложил развести силы сразу по всей линии соприкосновения, а не разводить войска на отдельных участках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить [войска, которые занимают] следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», - сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы «не допустить кровопролития». «Это короткий план Зеленского», - уточнил он.

Также министр заявил, что дал свое согласие на «формулу Штайнмайера».

Договоренность о разведении военных сил на трех тестовых участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского на Донбассе было достигнуто в Минске осенью 2016 года. С тех пор разведение неоднократно срывалось.

Только в конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение сторон.

Глава МИД Вадим Пристайко сформулировал основные принципы «формулы Зеленского» по мирному прекращению конфликта на Донбассе. По его словам, на ее реализацию отведено от полугода до года.

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