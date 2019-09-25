Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения с начала вторника на Донбассе

За вторник и ночь среды боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Отмечается, что за минувшие сутки в результате обстрела один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения. Всего боевики вчера 23 раза нарушили режим прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: четыре раза вблизи Марьинки — из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово и Новоселовки-2 — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевика совершили 10 обстрелов украинских позиций: четыре раза вблизи Травневого — из минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского — из минометов калибра 82-мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганское — из гранатометов различных систем; неподалеку Троицкого — из стрелкового оружия.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военнослужащий.



Один обстрел противник совершил вблизи Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



Три обстрела украинских позиций были совершены неподалеку Травневого — из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганское — из гранатометов различных систем и снайперского оружия.