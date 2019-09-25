Трамп: Стенограмма показала, что я могу быть милым. Никакого давления не было

Президент США Дональд Трамп, после публикации стенограммы его телефонного разговра с президетом Украины Владимиром Зеленским, утверждает, что во воремя общения не оказывал "никакого давления" на украинского лидера. Об этом Трамп сказал журналистам, передает CNN.



По словам Трампа, этот звонок не показал ничего, кроме того, что «многие люди теперь говорят: "Я никогда не думал, что ты можешь быть таким милым"».



Скандал вокруг звонка и начало процедуры импечмента президент США самой большой в истории «охотой на ведьм».

Сегодня Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля.



В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование.



На прошлой неделе СМИ узнали, что американский разведчик, который работает в Белом доме, написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому лидеру. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп оказывал на Зеленского давление.



24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко уверял, что Трамп не давил на Зеленского. Сам Зеленский накануне заявил, что на него может давить только его шестилетний сын.