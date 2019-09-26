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Прокуратура Крыма обратилась в суд из-за нарушения прав переселенцев

26 сентября 2019, 14:36

Прокуратура Крыма обратилась в суд из-за нарушения прав переселенцев

Прокуратура АР Крым подала в суд иск об отмене отдельных положений нормативно-правовых актов Кабинета министров, которые нарушают права внутренне перемещенных лиц на социальное обеспечение и интересы государства в указанной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Крыма рассмотрела обращение Украинского Хельсинского союза по правам человека и проанализировала действующее украинское законодательство. Прокуроры установили, что граждане Украины могут свободно выбирать уполномоченный банк для получения социальных выплаты и в любое время осуществить его замену.

«Однако отдельными положениями Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 30.08.1999 № 1596, и постановления Правительства Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 05.11.2014 № 637, внутренне перемещенные лица указанного права лишены"», - отметили в прокуратуре.

Указано, что переселенцы могут обслуживаться только в одном государственном банке, тогда как другие граждане Украины обслуживаются разными банковскими учреждениями без ограничений.

«Определением Окружного административного суда. Киева от 18.09.2019 производство по делу открыто», - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что число переселенцев из Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года, составила менее 1,4 млн человек. Так, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 397 304 переселенцев из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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