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Кабмин хочет вдвое сократить количество российского контента

Обновлено
30 сентября 2019, 23:04

Кабмин хочет вдвое сократить количество российского контента

Кабинет министров намерен в течение ближайших пяти лет добиться сокращения количества российского контента в Украине как минимум вдвое. Такая задача поставлена в проекте программы деятельности правительства перед Министерством культуры, молодежи и спорта.  

Планируется уделить внимание противодействию информационной агрессии «с целью снижения ее влияния на граждан» путем сокращения потребления контента РФ как минимум в два раза.

В частности, для этого в правительстве предполагают расширение возможностей информирования жителей оккупированных территорий.

Также в Кабмине обещают создать «надлежащие условия для рынка медиа услуг» и стимулирование создания «качественного информационного пространства» через «идентификацию манипулятивного контента (используя инструменты сорегулювання и саморегулирования)». Кроме того планируется реализация программы поддержки создания медиа продуктов.

«Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», — считают в правительстве.

С начала российской агрессии 147 деятелей культуры, выражающие поддержку российской агрессии в Украине, были внесены в «черный список» Минкульта Украины как лица, угрожающие национальной безопасности страны.

ТЕМЫ

Прочее
Кабинет министров Украины

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