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СБУ расследует массовую выдачу паспортов других государств жителям Донбасса и Западной Украины

02 октября 2019, 14:33

СБУ расследует массовую выдачу паспортов других государств жителям Донбасса и Западной Украины

Генпрокуратура открыла уголовное производство о массовых выдачах венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности, а процессуальное руководство в нем осуществляет Главная военная прокуратура. Выдачу паспортов расследуют по статье о посягательстве на территориальную целостность. Правоохранители оценивают выдачу документов как угрозу суверенитету страны путем усиления сепаратистских настроений среди граждан.

В ходе расследования был получен временный доступ к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны, в которых есть информация о массовой выдаче паспортов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.

ТЕМЫ

Организации
СБУ
Прочее
российское гражданство

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