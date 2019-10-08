«Рейтинг»: 73% украинцев против продажи земли

Против введения продажи земли сельскохозяйственного назначения выступают 73% граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



Поддерживают эту инициативу 19% украинцев, 8% — не определились.



Продажу земли иностранцам поддерживают 13% респондентов. Против выступили 81% опрошенных.



При этом 74% респондентов считают, что решение о введении продажи земель сельхоз назначения следует принимать на всеукраинском референдуме. 17% — имеют противоположное мнение.



Опрос проводился с 28 сентября по 1 октября 2019 года среди 2000 респондентов. Ошибка выборки составляет 2,2%.