Число осужденных за «госизмену» в последние 10 лет в России выросло в 10 раз

Графика роста числа осужденных за "госизмену" в России. Фото: Telegram

В России число осуждённых по статье о «госизмене» выросло за год почти в два раза, и почти в десять раз - за последние десять лет, подсчитал правозащитный проект «Первый отдел», пишет ASTRA.



Если в 2013 году по обвинению в «госизмене» были осуждены четыре человека, то в 2022 году суды вынесли подобные приговоры в отношении 16 человек, а в прошлом году в колонию за «госизмену» отправили уже 39 обвиняемых.



Всего в 2023 году за преступления против «основ конституционного строя и безопасности страны» по статьям о «госизмене», «шпионаже» и «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством» были осуждены 862 человека.