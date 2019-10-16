Профсоюзы готовятся к всеукраинской акции протеста шахтеров

Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров. Об этом заявил глава НПГУ Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



Он напомнил о долгах на угольных предприятиях Луганщины и Волыни.

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«Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свои неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев. Хотелось бы почувствовать ответственную и действенную роль Министерства энергетики и защиты окружающей среды и без проволочек. Горняки не будут долго терпеть пренебрежительное отношение к себе», - написал Волынец.



Он не уточнил, когда Профсоюз планирует провести акцию.

В Верховной Раде в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о дополнительном выделении одного миллиарда гривен на выплату зарплат горнякам государственных шахт.