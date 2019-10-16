В «Слуге народа» пояснили, при каких условиях Украине придется выделять «треть бюджета на мобилизацию и армию»

Представительница Кабинета министров в парламенте, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук объяснила, что имел ввиду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, когда говорил об альтернативе «формуле Штайнмайера». Верещук считает, что глава МИД предупредил о разных стратегиях, одну из которых Украине придется выбрать, если не получится реализовать «формулу Штайнмайера».



«Вопрос не только в формуле Штайнмайера. Вопрос в концепции. Мы или готовы и готовимся обороняться и это будет длиться годами и тогда экономика, вес госбюджет должен быть подчинен такой логике - я это прочитала так, слушая его прямую речь. Или мы должны идти по пути прекращения огня, или оставляем все как есть - оставляем статус-кво, усиливаем армию. В таком случае логику госбюджета надо менять в последующие годы», - рассказала Верещук журналистам.



Она отметила, что украинскому обществу нужно договориться и решить, каким будет план страны относительно конфликта на Донбассе. При этом она подчеркнула, что приднестровский сценарий для Донбасса будет означать десятилетия «заморозки».

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Украине придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».