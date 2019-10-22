Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб зафиксировал 17 обстрелов, украинские военные не пострадали

22 октября 2019, 08:07

Штаб зафиксировал 17 обстрелов, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

По информации штаба, обстрел велся у Пищевика — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Талаковки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Водяного — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого — из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки — из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино — из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, огонь велся у Орехова — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Золотого-4 — из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Попасной — из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

ТЕМЫ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:27
«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
11:23
В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения
09:30
ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском
23:07
В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах
20:38
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:00
«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию
08:49
Трое детей погибли в результате пожара в Горловке
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
11:26
СМИ: На оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
11:33
«Представительство ДНР» в Бельгии возглавил пророссийский общественник
08:11
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд
23:44
В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
12:27
«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
12:10
Администрацию Порошенко подозревают в злоупотреблениях
12:05
«Огромное желание закончить войну». Сивохо рассказал, чем займется в СНБО
11:58
Прокуратура переквалифицировала дело Грымчака
11:38
Министр экономики после слов Коломойского пошутил, что является «дебилом»
11:23
В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения
10:12
В Лисичанске объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия воды
09:30
ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском
08:20
Зеленский пригласил инвесторов на форум в Мариуполе. Пообещал им равные правила игры
08:07
Штаб зафиксировал 17 обстрелов, украинские военные не пострадали
23:56
В Луганской области объявили в розыск боевика «ЛНР»
23:07
В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах
21:59
Макрон и Путин не согласовали дату встречи «нормандской четверки» в телефонном разговоре
21:15
«Азов» отреагировал на планы США внести его в список террористических организаций
20:38
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Где работает программа «доступное жилье» для переселенцев
19 октября, 10:12
«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия
18 октября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция