Штаб зафиксировал 17 обстрелов, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.



По информации штаба, обстрел велся у Пищевика — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Талаковки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Водяного — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого — из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки — из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино — из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Кроме того, огонь велся у Орехова — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Золотого-4 — из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Попасной — из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.



В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.