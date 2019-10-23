Зеленский во время встречи со Штайнмайером заявил, что для «нормандской» встречи «все преграды устранены»

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пришли к согласию, что «нормандский формат» является ключевым для прекращения агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.



«Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что достижение мира на Донбассе и «завершения кровопролития» является безусловным приоритетом для него и его команды.



Также президент поблагодарил немецкого коллегу за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, а также «постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины».



Кроме того, Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Японию, куда главы государств прибыли на церемонию интронизации императора Нарухито.

В «нормандский формат» входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Точная дата саммита пока неизвестна. Киев надеется, что она состоится в ноябре.



Вчера Кремль заявил о приостановке подготовки саммита, «так как меняется запросная позиция одной из сторон».