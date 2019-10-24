Министр сообщила о разработке законопроекта об участии переселенцев в местных выборах

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда анонсировала разработку законопроекта о предоставлении избирательного права переселенцам на местных выборах. Об этом сообщает «Укринформ».



" Совместно, наравне с Офисом Президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина — это наша общая задача с Аленой Бабак, министром развития громад и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии — сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в громадах, где проживаете, и избирательное право, право голоса на местных выборах — это один из ключевых моментов этого законопроекта", — сказала министр во время общения с переселенцами в Херсоне.



По ее словам, законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.



Ранее председатель Комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что переселенцы получат возможность принимать участие в будущих местных выборах.