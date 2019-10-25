Лавров заявил о готовности Москвы повлиять на «Л-ДНР» для выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает ТАСС.



Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет урегулирована на основе Минских соглашений.



«Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — отметил Лавров.