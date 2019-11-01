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«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»

01 ноября 2019, 15:55

«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»

Журналист российского издания РБК Владимир Дергачев посетил инвестиционный форум в Донецке, который организовала группировка «ДНР», и у себя в Facebook поделился впечатлениями.

«По первым впечатлениям, на форуме из инвесторов были в основном небольшие частники-посредники, многие из которых старались сохранять инкогнито. На сессии, где я был, при подписании местными предприятиями договоров некоторых российских бизнесменов представляли без имен и названий фирм», — отметил он.

По его словам, крупный бизнес идти в «республику» в условиях неопределенного будущего и непризнанного статуса опасается, «либо в случае России готов делать это по разнарядке властей». «Конкретные цифры по заключенным на форуме контрактам не раскрывались, в основном анонсировались соглашения о намерениях», — подчеркнул Дергачев.

По итогам форума СМИ «ДНР» заявили о якобы подписании 34 контрактов на 135 миллиардов рублей. Российский журналист отметил, что но на сессиях форума он такой конкретики не слышал.

Самый высокий статус на форуме был у делегации из самопровозглашенной Южной Осетии — на уровне руководства «министерства экономики». По словам Дергачева, это логично, так как через счета в Южной Осетии работает компания «Внешторгсервис» (ВТС) — оператор всего промышленного кластера на подконтрольных «Л-ДНР» территориях, созданная как посредник для легализации экспортных схем.

«Промышленники ДНР неформально жалуются на то, что ВТС, которую контролирует (уехавший в РФ украинский олигарх — прим.) Сергей Курченко, берет у них сырье по цене, близкой к себестоимости, пользуясь монопольным положением. Таким образом оставшиеся шахты и заводы в лучшем случае могут ремонтировать оборудование, но не покупать новое» — отметил журналист.

Как сообщалось, на инвестфоруме «ДНР» было показано обращение российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в Украине называют причастным к финансированию группировок «Л-ДНР». Также было заявлено о возможности появления исламского банка.

Мероприятие «ДНР» началось в один день с инвестфорумом президента Зеленского в Мариуполе.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Донецк

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