Зеленского встретили криками «Ганьба!» и «Молодец!» в Тернополе

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В Тернополе митингующие встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «Ганьба!», когда он заходил в здание облгосадминистрации, чтобы представить нового главу области. Соответствующие видео было опубликовано в соцсетях.







Телеканал «UA:Тернопіль» отмечает, что президента ждали несколько групп протестующих. В частности, были ветераны боевых действий на Донбассе, которые выступают против «формулы Штайнмайера» и разведения войск. Также были противники открытия рынка земли, работники спиртовой отрасли и работники службы автомобильных дорог, перед которыми есть задолженность по зарплате.



В тоже время, когда Зеленский заходил в здание ОГА, часть собравшихся кричали «Молодец!» и «Слава!».



Местное издание 0352 пишет, что когда Зеленский выходил, то его обступили несколько агрессивных молодых людей и заставили отвечать на вопросы «Чей Крым?», «Чей Донбасс?». Зеленский заверил их, что Крым и Донбасс для него — это Украина.



После этого Зеленский не поехал осматривать строящийся спортивный комплекс «Водная арена», что анонсировалось ранее, а сразу улетел из Тернополя.

Ранее глава Офиса президента рассказал, что Зеленский устал от негатива и критики.