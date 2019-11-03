ОБСЕ получила сообщения от обеих сторон о завершении отвода в районе Золотого

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 1 ноября получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области и две ноты Министерства иностранных дел Украины 2 ноября о завершении отвода сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



«В вербальных нотах от Министерства иностранных дел Украины и в письме от вооруженных формирований также изложены уведомления о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения из участка разведения, вместе с исходной информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что уведомления были направленны миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года.



В вербальных нотах и письме также указывается, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком.