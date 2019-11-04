У Путина обещают не отказываться от транзита газа через Украину, но ждут отказа Киева от исков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается отказываться от транзита газа через Украину, но ждет отказа Киева от исков в Стокгольмском арбитраже. Об этом он заявил в эфире телеканала «России 1».



По словам Пескова, за счет «альтернативных маршрутов» у России будет гарантированный путь поставок в Европу в обход Украины. Как он отметил, в ходе переговоров с Украиной и Еврокомиссией все упирается в то, «нужно ли транзитировать газ через Украину». «Ну, конечно, нужно, очевидно, что нужно. Если не будет транзита, то ГТС [газотранспортная система] Украины просто развалится», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.



«Что будет дальше, сложно сказать», — признался Песков. По его словам, если Украине неинтересны дальнейшие переговоры, то сложно говорить о каких-то договоренностях. При этом пресс-секретарь президента России считает, что происходят «вакханалия в [Стокгольмском] арбитраже».



«И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», — добавил Песков.

На минувшей неделе «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на общую сумму порядка 12 миллиарда долларов. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, речь идет о контракте на поставки газа.



31 октября Верховная рада приняла закон об отделении ГТС от «Нафтогаза Украины» и создании ее независимого оператора. Это позволит заключить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в соответствии с европейскими требованиями об анбандлинге (разделении транспортировки, хранения, добычи и продажи газа).



Прежний десятилетний договор о транзите между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года.