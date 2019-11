Посольство Украины в США призвало NYT исправить опубликованную карту без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку. Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США в Facebook.



«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», - говорится в сообщении.





В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое «призвано доносить до американской и мировой общественности правду».

Речь о статье издания «A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan».