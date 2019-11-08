Российские силовики задержали на КПВВ 82-летнюю крымскотатарскую активистку

На административной границе между Херсоном и аннексированным Крымом российские силовики задержали активистку крымскотатарского национального движения 82-летнюю Айше Сейтмуратову. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров на странице в Facebook.

«В пункте Чаплинка российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сейтмуратова, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения. Айше Сейтмуратова является гражданкой США. Гражданство она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году», - написал Чубаров.

По словам председателя Меджлиса, сейчас Сейтмуратова постоянно живет в Крыму и отказалась покидать полуостров после российской аннексии.