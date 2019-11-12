Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска

12 ноября 2019, 08:19

Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда.

«Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг», — сказал Сивохо журналистам во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что во время последних визитов на Донбасс много общался с переселенцами, с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий. «Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ — это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, — это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории», — отметил советник секретаря СНБО.

По словам Сивохо, на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. «Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, — это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар — мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?» — отметил Сивохо.

Советник секретаря СНБО подчеркнул, что вопросы безопасности важны на линии соприкосновения на Донбассе, «но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей». «Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах», — отметил Сивохо.

Он отметил, что большинство людей, пересекающих линию соприкосновения, — это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур на КПВВ. «Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры — 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 — за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями», — сказал он.

«Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас», — резюмировал Сивохо.

ТЕМЫ

Люди
Сергей Сивохо
Прочее
Ситуация на КПВВ реинтеграция

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:47
Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
16:50
Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
10:47
Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых
10:44
Вице-премьер назвал прекращение войны и возврат Крыма условиями для нормализации отношений с РФ
10:05
Арахамия: Концепции нового законопроекта об «особом статусе» нет
09:53
Трамп на этой неделе опубликует стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским
09:32
Помощник Зеленского уверяет, что не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе
08:51
Назарбаев заявил о согласии Зеленского встретиться с Путиным в Казахстане
08:42
Глава МИД рассказал о документе, который хочет принять «нормандская четверка»
08:19
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска
07:50
Украинский военный был ранен вчера на Донбассе
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:15
Бывший чиновник Нацкомиссии по тарифам заочно арестован по делу «Роттердам +»
20:52
За 2 месяца действия власти перестали поддерживать 20% украинцев
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
19:13
Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»
18:33
На Донбассе сегодня ранили военного
все новости
ВИДЕО
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска
12 ноября, 08:19
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция