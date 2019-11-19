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Посол Германии: «Минск» будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политическом урегулировании

19 ноября 2019, 13:07

Посол Германии: «Минск» будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политическом урегулировании

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила уверенность, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулировании конфликта на востоке Украины продолжатся даже в том случае, если не будет достигнуто соглашение по политическим шагам. Об этом она рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«"Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить», - сказала дипломат.

Так, посол уверена, что в рамках минской площадки можно предпринять шаги для улучшения жизни людей.

«Например, можно обсуждать вопрос упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это можно делать в рамках "Минска" - маленькие вещи для людей», - пояснила Фельдгузен.

Она отметила, что минские соглашения были согласованы во время фазы острых боевых действий.

«Это был тот компромисс, которого тогда можно было достичь. Сейчас, конечно, другие условия, чем тогда, но минские договоренности - это та структура, которая может помочь найти решение конфликта. Я в это верю, как и мои коллеги», - уточнила Фельдгузен.

При этом она признала, что многое в решении конфликта зависит от желания российского руководства.

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