Спасатели потушили пожар на шахте «Северная» в Донецкой области

Обновлено. В 10:16 пожар был потушен.



На шахте «Северная» под Торецком Донецкой области утром произошел пожар, все работы на предприятии остановлены. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Сообщение о пожаре поступило в 5:44. Спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 м2.



«Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Информации по погибших и пострадавших в Главное управление не поступало», — отметили в ГСЧС.



Причина пожара устанавливается.



Шахта «Северная» входит в госпредприятие «Торецкуголь».