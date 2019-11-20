Почти 70 тысяч жителей Луганщины могут остаться без воды из-за долгов

Энергопоставляющая компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) намерена 19 декабря обесточить коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» из-за задолженности в 188 млн гривен за потребленную электроэнергию. Об этом говорится в сообщении ЛЭО на странице в Facebook.



«Определена дата обесточивания Попаснянского водоканала — 19.12.2019 года. Долг за электроэнергию составляет более 188 млн гривен. Вынуждены обратиться к Президенту Украины и, к сожалению, пойти на этот шаг», - говорится в сообщении.



Компания отмечает, что неоднократно обращалась к властям по поводу задолженности водоканала, но результатов нет.



«Проблема Попаснянского водоканала в течение нескольких лет озвучивается ЛЭО на самых высоких правительственных уровнях. Но безрезультатно, неоднократные обращения остаются без рассмотрения, долги продолжают нарастать. У нас нет другого выбора», - заявляют в ЛЭО.



Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» Попаснянского районного совета снабжает питьевой водой 75 тысяч жителей жителей 19 населенных пунктов Луганской области, в том числе Попасное, Станицу Луганскую, Горское и Золотое.