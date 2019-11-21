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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

21 ноября 2019, 20:11

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 ноября.

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине не нужна помощь даже таких дружественных стран как Беларусь для восстановления контроля над границей на Донбассе после появления такой возможности.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент примет новый закон об «особом статусе» Донбасса после встречи «нормандской четверки».

Посольство США в Украине поприветствовало восстановление пешеходного моста в Станице Луганской.

Общество

Грузовики МЧС России прибыли в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. Госпогранслужба Украины сочла нелегальным очередной «гуманитарный конвой», так как у украинских пограничников не было возможности осмотреть содержание автомобилей.

КПВВ «Станица Луганская» начали пересекать по восстановленному мосту.

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