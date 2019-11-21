Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ГПСУ сочла нелегальным «гумконвой» России на Донбассе: содержание неизвестно

21 ноября 2019, 11:55

ГПСУ сочла нелегальным «гумконвой» России на Донбассе: содержание неизвестно

Государственная пограничная служба Украины заявила, перемещения российского «гуманитарного конвоя» на Донбасс происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

В сообщении пресс-службы ГПСУ отмечается, что российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гуманитарного конвоя» из грузовиков, проследовавших на неподконтрольную территорию Украины через неконтролируемый правительством пункт пропуска. В них, как заявлено МЧС России, перевозятся товары первой необходимости для жителей неподконтрольной правительству части Донбасса, однако проверить это не представилось возможным.

При этом украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. «В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, взведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре», — говорится в сообщении пограничников.

По данным ГПСУ, всего с 5:00 до 5:45 21 ноября из российских пунктов пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк» на въезд в отдельные районы Донецкой и Луганской областей соответственно последовало две колонны «гумконвоя» в составе 23 автомобилей. Кроме того, загруженность грузовиков составляла около 70%.

По счету это уже 92-я колонна автомобилей с начала конфликта и восьмая с начала текущего года — первая и вторая были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре.

Сегодня утром грузовики 92-го «гуманитарного конвоя» МЧС России прибыли в Донецк и Луганск.

На прошлой неделе МИД Украины направил в Россию ноту протеста из-за отправки очередного «гуманитарного конвоя» на неподконтрольную территорию. Киев призвал Москву придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств.

ТЕГИ

Организации
ГПСУ
Прочее
Россия-Украина Гуманитарный конвой

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
21:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:31
«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:17
В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах
12:04
«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков
08:18
ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе
08:18
В «ДНР» обещают эксперименты с комендантским часом
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:53
Ученый назвал основную версию причины подземных толчков в Макеевке
15:10
ОБСЕ видела, как российская «скорая» вывезла 2 человек из неподконтрольного Донбасса
14:17
Сын пленной «ДНР» Чуйковой сообщил об ухудшении состояния матери
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:51
Пушилин рассказал, что хочет «ДНР» от «особого статуса»
22:00
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
13:35
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
13:05
Арахамия похвалил пранкера Джокера: Вот такой чудак! Уже бутылку ему должен
13:03
У «Северного потока — 2» сдвинулся срок запуска
12:28
В «Слуге народа» рассказал о нюансах проверки судимости их депутата за изнасилование
11:55
ГПСУ сочла нелегальным «гумконвой» России на Донбассе: содержание неизвестно
11:48
ФСБ заявила, что корабли ВМС вернулись в Украину в нормальном состоянии
11:19
Зеленский потребовал реальных результатов расследования дел Майдана
10:46
В СБУ назвали зарплату Баканова за октябрь без уточнения размера оклада
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:57
Показания постпреда США при ЕС указывают на давление администрации Трампа на Украину
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
09:18
Зеленский прокомментировал высказывания Коломойского о сближении с РФ
08:53
Вчера на Донбассе пострадали семеро украинских военных
08:33
Зеленский хочет, чтобы до «нормандской» встречи было как можно меньше обстрелов и жертв на Донбассе
08:14
Зеленский считает, что Украине хватит сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция