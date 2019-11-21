Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской

Фото: ДМК Луганська ОДА / YouTube

В Станице Луганской новый пешеходный мост уже открыт. Переправой пользуются люди, которые пересекают линию соприкосновения. За этим можно наблюдать в онлайн-трансляции.





Вчера мост посетил президент Владимир Зеленский. Сначала он заявил, что пропуск людей через новый мост начнется через несколько дней, так как необходимо демонтировать стоящий рядом временный мост. Но позже глава государства уточнил у местных властей, что переправа готова к использованию. Доступ к мосту был открыт вчера вечером.



По информации «UA:Донбасс», на строительство 30-метровой секции моста было потрачено 24 миллиона гривен.

Ежедневно пункт пропуска в Станице Луганской пересекают около 12 тысяч человек. На данный момент это единственный КПВВ в Луганской области.



Мост в Станице Луганской был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, его восстановление началось только в этом году после разведения сил и средств на данном участке. Мост соединял подконтрольную с неподконтрольной властям территорию.



Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.



Ремонт моста обещали завершить к 27 ноября, но справились на неделю раньше.