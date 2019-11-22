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«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя

22 ноября 2019, 13:04

«ДНР» будет наказывать за несогласованную продажу алкоголя

На подконтрольной группировке «ДНР» территории будет введена уголовная ответсвенность за несогласованную розничную продажу алкоголя. Соответсвующий «закон» приняли «депутаты», передает пресс-служба «народного совета «ДНР».

Теперь так называемый уголовный кодекс будет дополнен статьей «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

В «ДНР» обещают привлекать к уголовной ответсвенности, если такая продажа алкоголя велась неоднократно.

Санкции новой статьи предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей (30 тысяч гривен) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

Теперь бумагу отпраят на подпись главе «ДНР».

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