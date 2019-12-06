У Зеленского пояснили, что означают пять сценариев реинтеграции Донбасса

Пять сценариев реинтеграции Донбасса будут применены при его возвращении под контроль Украины. Об этом в комментарии «1+1» заявил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев



«Пять сценариев реинтеграции, это не пять сценариев деэскалации. Пять сценариев реинтеграции - это то, что надо будет делать, если будет прогресс, если они действительно уйдут с Донбасса, если мы действительно начнем там политический процесс. Потому что выборы - это отнюдь не исчерпывающая история, там история о переходном правосудия, об экономике, о финансах, о пенсии и так далее», - сказал он.

3 декабря стало известно, что утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.