Языковой омбудсмен: У СМИ есть три года, чтобы создать украиноязычные версии сайтов

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова напомнила, что у СМИ есть три года на создание украиноязычной версии сайта.



Она напомнила, что такое условие прописано в законе о государственном языке. «Каждый ресурс должен иметь версию на государственном языке в достаточном объеме. И на это есть три года. Готовимся к тому, что все сайты должны быть дублированы», — сказала омбудсмен. Монахова добавила, что украинская версия сайта должна будет открываться по умолчанию.



Также она заявила, что не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементацию.

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