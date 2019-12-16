Квартиру шоумена Мухарского обыскали не по делу Шеремета - там искали наркотики

Обыск в киевской квартире шоумена Антона Мухарского не связан с делом об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета, сообщили в Национальной полиции.



«Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Правоохранители установили, что группа лиц организовала онлайн-магазины в одном из популярных мессенджеров, через которые сообщала покупателям о «закладках». Производство расследуют следователи Кропивницкого отдела полиции по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



В то же время, полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.



Мухарский 13 декабря сообщил, что «спецназ выломал дверь в его квартире на Подоле, где живут арендаторы». По его словам, обыск длился 5 часов.



Шоумен считал, что обыск связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, потому что он также волонтер и часто ездил в зону проведения Антитеррористической операции (сейчас - ООС).



Впоследствии Мухарский опубликовал снимок с поломанным замком и попросил министра МВД Арсена Авакова посоветовать ему мастера.