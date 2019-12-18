Антоненко отказался давать показания в деле об убийстве Шеремета

Военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания следователю во время допроса 16 декабря по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении его адвокатов.



«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)», — сказано в сообщении.



Группа правовой защиты Антоненко предполагает предвзятость со стороны следствия, поэтому их подзащитный допускает дачу показаний в будущем, когда убедится в беспристрастности следствия.



«Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет», — говорится в заявлении.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



Глава МВД Арсен Аваков озвучил данные следствия о том, что Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил родственника своей жены вынести из квартиры мину МОН-50.



Антоненко арестован до 8 февраля 2020 года.

