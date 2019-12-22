Глава МИД Украины объяснил новые правила поездок граждан в Россию

Выезд в Россию только по заграничным паспортам позволит не допустить бегства в эту страну граждан, нарушивших законы Украины. Так глава МИД Вадим Пристайко объяснил запрет выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», - написал Пристайко.



По его словам, таким образом пограничники без препятствий смогут получать полную картину о том, кто покидает страну.



С 1 марта 2020 года граждане смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.