На Луганщине закупили лекарства на 136 млн гривен. Ассортимент и количество неизвестны

Коммунальное предприятие «Луганская областная "Фармация Север"» 17 декабря заключило два соглашения о закупке лекарственных средств на 136,00 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает издание «Наші Гроші».



Так, фирма «Вента. Лтд» получит 130 миллионов гривен, а «Фармснаб» - 6 миллионов гривен.



Заказчик не обнародовал ни договора, ни отчеты об их заключении. Ассортимент и количество товаров неизвестны, а цены невозможно сравнить с рыночными ценами на предмет возможного завышения.



Учредителями днепровской «Вента. Лтд» является местные жители Денис Арзамасцев, Александр Волошин и Борис Мурило, российское ОАО «Катрен», а также Сергей Мишко, Генрих и Анна Риттер из Германии. Руководит ею Александр Волошин.



Харьковская фирма «Фармснаб» с уставным капиталом 7 тысяч гривен принадлежит директору Александру Мальцеву. Ее номер телефона 0577298245 совпадает с местным ООО «Здравофарм» Артема Марченко, Дмитрия и Сергея ПЛИС, которым руководит Олег Бронин.