Правительство приравняло электронные сигареты к обычным табачным

Правительство инициировало изменения в законодательство, которое регулирует оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гочарук.



«Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины», — заявил он.



В частности, Кабмин распространил на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе, а также инициировал запрет курения таких сигарет в общественных местах.



«Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака», — подчеркнул премьер и добавил, что это соответствует европейской практике в сфере регулирования оборота табачных изделий.