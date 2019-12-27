Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

27 декабря 2019, 21:33

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 декабря.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор видит смысл во введении миротворческой миссии ООН на Донбасс на промежуточном этапе между уходом российских военных и восстановлением украинского контроля над регионом.

Некоторые положения «формулы Штайнмайера», лежащие в основе закона об «особом статусе» Донбасса, могут быть изменены, заявил замруководителя парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.

Подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:56
На Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ
21:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:38
«ДНР» раздумывает над отменой комендантского часа
20:53
«ДНР» собирается ежедневно включать гимн России по радио
20:41
«ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте
19:00
В «ДНР» посетовали на нехватку докторов юридических наук. Многие уехали после 2014-го
16:57
СМИ: Киев и боевики обменяют более 200 человек
13:50
Украина может отключить водоснабжение Донецку в случае отказа платить
09:55
В «ДНР» утверждают, что семьи экс-беркутовцев сами обратились с просьбой об обмене
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:10
В Макеевке снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы шахты
17:04
В Донецке рассказали о режиме работы кафе в новогодние праздники
16:56
«ДНР»: Житель Горловки ранен в результате обстрела
15:52
В «ДНР» признали, что Минские соглашения не предусматривают ее признание «государством»
все новости
22:56
На Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ
21:50
СМИ: Суд Одессы отпустил 11 подозреваемых в терроризме, их увезли на обмен
21:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:40
Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции бывших «беркутовцев»
19:57
В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой
19:00
В Украине создадут Советы переселенцев
18:36
«Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда
18:13
Пристайко: Германия отказала Украине в военной помощи
17:19
Адвокат: Суд в Днепре освободил еще двух человек для обмена
16:49
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в деле Шеремета Антоненко
16:18
Ветеран АТО «Пума» осталась под арестом в деле о покушении на бизнесмена
16:00
Гончарук попросил подождать еще «день-два» результатов газовых переговоров с РФ
15:51
СМИ узнали, сколько потеряет Украина от новых санкций России
15:23
Четверо горняков устроили подземный страйк на шахте Донетчины
14:40
Кабмин упростил получение гражданства иностранцами, воевавшими на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Схемы» узнали о тайной встрече главы Офиса президента Богдана с Коломойским
27 декабря, 13:44
Водительские права в смартфоне: как работает приложение ►
27 декабря, 11:06
Горевший интернат на Луганщине два года назад оштрафовали на 34 гривны
25 декабря, 11:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция