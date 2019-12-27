Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 декабря.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор видит смысл во введении миротворческой миссии ООН на Донбасс на промежуточном этапе между уходом российских военных и восстановлением украинского контроля над регионом.



Некоторые положения «формулы Штайнмайера», лежащие в основе закона об «особом статусе» Донбасса, могут быть изменены, заявил замруководителя парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.



Подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» / «ЛНР».



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