На Донбассе запустили электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое

«Укрзализныця» возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная — Скотоватая в районе прифронтового Верхнеторецкого в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов», — сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.



Указано, что на этом участке был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала «Скотоватая», система отопления и внутренняя отделка. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организованная система видеонаблюдения.



С 30 декабря по станции Скотоватая курсировать две пары пригородных электропоездов.