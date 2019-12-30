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На Донбассе запустили электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое

30 декабря 2019, 11:43

На Донбассе запустили электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое

«Укрзализныця» возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная — Скотоватая в районе прифронтового Верхнеторецкого в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов», — сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Указано, что на этом участке был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала «Скотоватая», система отопления и внутренняя отделка. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организованная система видеонаблюдения.

С 30 декабря по станции Скотоватая курсировать две пары пригородных электропоездов.

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