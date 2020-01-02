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Кулеба: Выплата пенсий на неподконтрольном Донбассе — после деоккупации

02 января 2020, 09:51

Кулеба: Выплата пенсий на неподконтрольном Донбассе — после деоккупации

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории — это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они также понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое — это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет», — сказал Кулеба.

Он отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

«Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы — можно будет двигаться дальше», — добавил вице-премьер.

В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.
Законопроект предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций.

В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Также документ отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит — 3 года).

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