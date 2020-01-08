В Донецке горела сауна в гостинице

Пожар произошел в сауне мини-гостиницы «Ritz» 7 января в Донецке. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожены деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 м2, бытовая техника, электрический камин. Также поврежден пластиковый трубопровод системы отопления.



Причина пожара устанавливается, отметили в «МЧС». В тушении возгорания участвовали 21 спасатель и 5 единиц техники.



Мини-гостиница «Ritz» находится в здании общежития Донецкого металлургического завода на улице Куйбышева в Ленинском районе.