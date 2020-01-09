Сегодня Порошенко допросят в ГБР

В четверг, 9 января, Государственное бюро расследований намерено допросить пятого президента Петра Порошенко.



В январе у Порошенко планируется 3 допроса — 9, 16 и 23 января — в рамках 12 уголовных производств ГБР, в которых он фигурирует.



Экс-президента проверяют на возможную государственную измену из-за ситуации в Керченском проливе, когда ФСБ РФ с применением силы захватила 24-х украинских моряков и три судна. По заявлению экс-замглавы АП Андрея Портнова Порошенко проверяют также в якобы отмывании 300 млн долларов на продаже своего завода «Кузня на Рыбальском» Сергею Тигипко.



Портнова также обвиняет Порошенко в неуплате налогов и легализации средств при сделках, связанных с телеканалом «Прямой».



Еще одно дел открыто после интервью экс-полицейского Антона Шевцова, подозреваемого в госизмене. В интервью «Стране» Шевцов заявил, что личная охрана Порошенко в 2016 году якобы тайно вывезла судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля сел на самолет и улетел в Молдову. Там его задержали местные правоохранители, но в Украину до сих пор не вернули.



Ранее сообщалось, в каких производствах ГБР фигурирует Порошенко.