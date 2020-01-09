«Газпром» отказался требовать плату от Киева за поставки в ОРДЛО

Российский «Газпром» полностью отказался от своих требований за поставки газа в неподконтрольные Украине районы Донбасса (ОРДЛО). Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Громадське».



«На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать», — сообщил Витренко во время пресс-конференции 9 января.



Он отметил, что до 2020 года, в старом контракте на транзит и поставку газа были указаны точки импорта российского газа в Украину, которые сейчас находятся на неподконтрольной части Донбасса. Поэтому «Газпром» имел юридическое право взимать с Украины деньги за поставки газа на Донбасс. В то же время, в рамках договоренностей о транзите газа «Газпром» от всех претензий отказался.



В свою очередь, Украина полностью отрезала все трубопроводы, по которым газ поставлялся с подконтрольной правительству части Украины на оккупированный Донбасс. Сейчас газ туда может поставляться только из России, но информации об этом газе Украина не получает.

30 декабря Украина и Россия подписали договор по транзиту российского газа в ЕС сроком на 5 лет. Как заявил президент Владимир Зеленский, это принесет Украине более 7 миллиардов долларов. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.