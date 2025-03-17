Зеленский ответил, что должна сделать Россия для реализации 30-дневного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

17 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил сам Зеленский.



Он этот разговор назвал очень конструктивным.



«Обсудили результаты состоявшейся в субботу онлайн-встречи лидеров. Коалиция стран, которые готовы работать вместе с нами ради приближения справедливого и продолжительного мира, увеличивается. Это очень важно. Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном. Отдельно обсудили работу наших команд по формированию четких гарантий безопасности. Позиция Франции в этом вопросе очень конкретна. И мы ее абсолютно поддерживаем», – сказал президент.

Напомним, что в ISW объяснили, как Россия может использовать перемирие.