«Нафтогаз» не договаривался о закупке газа в РФ. Но такая возможность есть

Каких-либо договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину в настоящее время нет, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



«Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса в настоящее время, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", нет. Но с другой стороны отмечу, что в принципе сейчас и законодательных ограничений нет для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности на вход со стороны РФ и начал таким образом получать прямые поставки из РФ», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».



Также это подтвердил и глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «У нас сейчас официально забронированы мощности для "Нафтогаза" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался», — отметил он.

30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.



Украина перестала закупать газ в России в 2015 году.