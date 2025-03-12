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«ЛНР» хочет ограничить передвижение людей в нескольких оккупированных городах Луганщины

12 марта 2025, 22:58

«ЛНР» хочет ограничить передвижение людей в нескольких оккупированных городах Луганщины

Группировка «ЛНР» пытается ограничить пребывание мирных жителей в оккупированных  Лисичанске, Кременной и Сватово Луганской области. Это связывают с обстрелами, а также активной работой беспилотников в данном районе.

Накануне оккупационные власти Лисичанска сообщили и гибели женщины в ночь 11 марта. Утверждается, что она погибла от удара украинского беспилотника. Подробности не приводятся.

В начале марта один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово-Меловатка.

В Сватовском районе с 4 марта из-за участившихся атак БПЛА было приостановлено движение общественного и междугороднего транспорта. Также жителей попросили ограничить передвижение по территории муниципалитета на личном транспорте.

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