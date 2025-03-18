Россияне ударили по предприятиям в Днепропетровской области: возникли пожары

Прошлой ночью российские дроны атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки вспыхнули пожары на двух предприятиях, их оперативно потушили. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что вчера до позднего вечера в регионе работали силы ПВО. Военные ликвидировали в области три российских беспилотника.

«Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Никто не пострадал», — сообщил Лысак.

Кроме того, противник терроризировал Никопольский район.

На Марганецкую громаду с дронов были сброшены боеприпасы, а Покровскую громаду россияне обстреливали из артиллерии.

Обошлось без погибших и раненых, отметил Лысак.