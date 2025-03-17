В DeepState заявили, что российская армия пытается прорвать оборону ВСУ в Запорожской области

Ситуация на линии Пятихатки-Малые Щербаки в Запорожской области. Фото: карта DeepState

Российская армия с начала марта пытается прорвать линию обороны ВСУ вблизи села Пятихатки-Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В первых числах марта 108-й десантно-штурмовой полк ВС РФ после пополнения начал штурмовые действия на позиции Сил обороны Украины возле Малых Щербаков. Однако, по данным аналитиков, из-за плохого взаимодействия украинского подразделения было трудно понять, куда и на сколько продвинулись оккупанты.



Чуть позже стало известно о штурмовых действиях этого же российского полка на Пятихатки, где на кадрах зафиксировали зачистку юго-восточной окраины села. В последние дни штурмовые действия на Пятихатки не прекращаются, а войска России пытаются взять село под полный контроль. Бои продолжаются.



Захватчиков фиксировали также вблизи села Степное, где они пытаются выйти и закрепиться на автодороге. ВСУ пока удается артиллерией и другими средствами огневого воздействия сдержать россиян, но они приблизились к трассе.



Продолжаются атаки малых пехотных групп и на Малые Щербаки, но ситуация там уточняется. Известно, что с юга села ВС РФ имели успех и закрепляются в посадках. Бои продолжаются.



«К сожалению, у наших подразделений проблемы традиционные. Военное руководство осведомлено о ситуации и принимает меры по стабилизации. Большие надежды на 128-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ, поскольку в тех краях это наиболее опытная бригада, а также экипажи других частей и подразделений, которые выполняют работу на этом направлении», – резюмировали аналитики.

Напомним, что в ISW объяснили, как Россия может использовать перемирие.