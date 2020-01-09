В Украине значительно снизилась популярность российских почтовых сервисов за 5 лет

За последние пять лет в Украине намного больше стали пользоваться электронной почтой Gmail, а вот популярность российских почтовых сервисов значительно упала. Такие данные в своем Telegram-канале обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.



Статистика была собрана на основе данных от ПриватБанка, который является крупнейшим банком страны. «В начале 2015 года я делился статистикой на основании данных ПриватБанка. Сегодня экс-коллеги из Привата по моей просьбе снова сделали выборку, и вот, что получилось», — рассказал министр.

По сравнению с 2015 годом популярность почтового сервиса Gmail выросла с 14% до 67%. Российские сервисы электронной почты потеряли большое количество украинских пользователей — их популярность упала с 54% в 2015 году до 14% в 2020 году. Незначительным оказался рост популярности украинских почтовых сервисов среди клиентов ПриватБанка — с 8% до 13% за пять лет.



Дубилет назвал «логичными» такие показатели в связи с продолжающимся конфликтом с Россией и постоянно возрастающей популярностью Gmail.

В мае 2017 года в Украине заблокировали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Mail.ru и «Яндекса».